مصدر:حزب بارزاني سيقدم شروط تعجيزية وخرق لسيادة العراق مقابل تشكيل الحكومة المقبلة!

مصدر:حزب بارزاني سيقدم شروط تعجيزية وخرق لسيادة العراق مقابل تشكيل الحكومة المقبلة!
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي كردي ، الثلاثاء، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني  سيقدم  ورقتين سياسيتين تخص تشكيل الحكومة العراقية، اولها للاحزاب الكردية والثانية للقوى السياسية في بغداد.واضاف المصدر،، إن الورقة الأولى تضمنت أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد، ومن يتولى المنصب يحب أن يستغنى للقوى الأخرى عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس النواب العراقي وإحدى الوزارتين (المالية أو الخارجية).وتضيف المعلومات أن الورقة الثانية كانت موجهة للقوى العراقية وتتضمن أن تكون حصة محافظ كركوك للكرد وعلى أن تكون لمرشح مستقل إضافة إلى أن تلتزم بغداد بتخصيص 17٪ من الميزانية الاتحادية للاقليم، وكذلك تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها إلى ما كانت عليه قبل أحداث 16 أكتوبر- قبل أحداث استفتاء استقلال كردستان- وفقا الدستور العراقي الدائم، وأن يتم التنازل عن الديون على الإقليم في الفترة التي امتنعت بغداد من إرسال حصة موازنتها الاتحادية، وأن تلتزم بغداد بإرسال ميزانية من بداية العام المقبل لحين اقرار الموازنة الاتحادية.

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