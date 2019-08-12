مصدر:خلافات داخل حركة التغيير الكردية

مصدر:خلافات داخل حركة التغيير الكردية
آخر تحديث:

السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي، الاثنين، عن تطور الخلافات داخل حركة التغيير الكردية بسبب منصب نائب رئيس اقليم كردستان، الذي لم يتم التصويت عليه حتى اللحظة.وافاد المصدر ، ان “هناك عدة اسماء مرشحة للمنصب بينها مصطفى سيد قادر وحمه امين وحتى الان لم يتم حسم المنصب”.واضاف ان “حسم المرشح سيكون بيد المنسق العام للحركة عمر سيد علي وبسبب هذا المنصب فان هناك احتمالية لخروج عدد كبير من القيادات وانشقاقهم عن الحركة بسبب استحواذ جماعة على المناصب المخصصة للتغيير”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *