مصدر:خلاف سنّي -سنّي حول حصص المناصب

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر برلماني، الأربعاء، 22 أيار، 2019، بوجود خلاف بين الكتل السنية، سبب تاخرا بانتخاب رئيس للجنة التعليم العالي في مجلس النواب.وافاد المصدر : أن، “خلافا بين رئيس كتلة تحالف القرار اسامة النجيفي، وكتلة خميس الخنجر، تسبب بتأخير انتخاب رئيس لجنة التعليم العالي في البرلمان”.وأصدرت لجنة التعليم العالي النيابية بيانا في وقت سابق أكدت فيه “اختيار النائب حسن المسعودي نائبًا لرئيس اللجنة، والنائب طه حمه أمين مقررًا لها”.وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية، الاربعاء، انتخاب النائب شيركو محمد صالح رئيسا لها والنائب ظافر ناظم سلمان نائباً له والنائب اقبال عبدالحسين مقرراً”.