مصدر:زيارة نيجيرفان إلى بغداد لدعم عبد المهدي ولبحث التعديلات الدستورية

مصدر:زيارة نيجيرفان إلى بغداد لدعم عبد المهدي ولبحث التعديلات الدستورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، أجندة زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد، مبيناً أن بارزاني سيبحث العديد من المواضيع والملفات المشتركة بين بغداد والاقليم.وافاد المصدر ، إن “بارزاني سيلتقي بالرئاسات الثلاث وقادة الأحزاب والكتل السياسية وسيناقش ملف تعديل الدستور والدعوة للانتخابات المبكرة والعلاقات بين بغداد وأربيل والوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها”.وأضاف أن “بارزاني سيقدم دعماً جديداً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول بقائه في الحكومة وسيتم التباحث معه حول المواد التي يرفض الكرد تعديلها في الدستور وقضايا أخرى تخص العلاقات بين بغداد وأربيل”.وأشار المصدر الى أن “هذه الزيارة تأتي مباشرة بعد مباحثات اجراها رئيس الإقليم مع المسؤولين في دولة الامارات العربية المتحدة تتضمن أزمة التظاهرات والحلول لها “، لافتاً إلى أن “بارزاني سيحاول لعب دور الوساطة بين القوى السياسية المختلفة على بقاء الحكومة”.وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وصل صباح اليوم الأربعاء إلى بغداد في زيارة غير معلنة، والتقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في أول اللقاءات التي يجريها بالعاصمة.

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