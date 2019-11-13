آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
النجيفي للسفير الأمريكي:تشكيل حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة أفضل الخيارات لحل أزمة العراق
تحالف سائرون يرفض قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء لمخالفته مطالب الشعب
النجيفي:ميليشيات الحشد وأحزابها خراب العراق
مصدر:زيارة نيجيرفان إلى بغداد لدعم عبد المهدي ولبحث التعديلات الدستورية
علاوي:التستر على جرائم أختطاف المتظاهرين لاتقل بشاعة عن قمعها
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
-
- اذاعة INN