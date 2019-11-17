مصدر:صدور أمر استقدام بحق 25 مسؤولا في ذي قار

الناصرية/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الاحد (17 تشرين الثاني 2019)، بصدور أوامر قضائية تقضي استقدام بحق محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري، و25 مسؤولاً محلياً سابقاً في المحافظة.

وقال المصدر ، إنه “تم صدور امر استقدام بحق 25 مسؤولاً سابقاً في المحافظة، شملت موظفين في شركة انتاج الحبوب، وصومعة الرفاعي”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “الامر قضي باستقدام محافظ ذي قار السابق يحيى الناصري، ومدير هيأة الاستثمار”.