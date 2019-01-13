مصدر:ظريف في العراق لإبرام عقود بمليارات الدولارات خلافا للعقوبات الأمريكية

مصدر:ظريف في العراق لإبرام عقود بمليارات الدولارات خلافا للعقوبات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاحد (13 كانون الثاني 2019)، برنامج زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى اقليم كردستان، فيما بين أن السبب الابرز “اقتصادي”، يتعلق بايران.وافاد المصدر: إن “ظريف سيصل الثلاثاء الى اربيل وسيحضر ندوة اقتصادية مع وفد تجاري كبير وسيلتقي خلالها بالمسؤولين الكرد، وعلى رأسهم زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني”.وأضاف أن “ظريف سينتقل بعدها الى السليمانية ويلتقي بقادة الاتحاد الوطني الكردستاني والاحزاب الاخرى وسيحاول توطيد العلاقات مع اقليم كردستان تحسبا لاية عزلة امريكية قد تواجهها طهران جراء العقوبات الاقتصادية خاصة وانه يزور العراق على رأس وفد اقتصادي كبير”.وأعلنت طهران أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيتوجه الى العراق على رأس وفد سياسي واقتصادي.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن ظريف سيتوجه إلى العراق اليوم، موضحا أن “كبار الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات ورجال الأعمال في القطاع الخاص والعام في البلاد سيرافقون الوزير خلال هذه الجولة”.وأشار قاسمي إلى أن “ظريف سيلتقي مع كبار المسؤولين العراقيين ويشارك في المؤتمر التجاري المشترك لرجال الأعمال في العديد من المدن العراقية ، ولا سيما كربلاء والسليمانية”.

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