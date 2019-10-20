مصدر:عبد المهدي أمر ببناء مدينة للزوار الإيرانيين في الكاظمية لتأمين “راحتهم”!!

مصدر:عبد المهدي أمر ببناء مدينة للزوار الإيرانيين في الكاظمية لتأمين “راحتهم”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن حصول الموافقة على المضي بإجراءات إنشاء مدينة الزائرين في الكاظمية للزوار الايرانيين لتأمين راحتهم.وافاد المصدر ، إن “لجنة التحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية من بعض الجهات الحكومية، وافقت على تسريع الإجراءات الخاصة باستكمال المشاريع الاستثمارية والتنموية”.وأضاف، أن “اللجنة وجهت دائرة عقارات الدولة فوراً، بإفراز قطعة الأرض المخصصة لمشروع مدينة الزائرين في الكاظمية، وإصدار سند عقاري لكل مساحة، بغية توزيعها على المشاريع الاستثمارية”.وأوضح المصدر، أن “التوجيه شمل أيضاً، قيام أمانة بغداد، باستكمال إجراءاتها لإقرار التصاميم الخاصة بالمشاريع الاستثمارية والتنموية، استناداً إلى موافقة وزارة الكهرباء، على الموقع البديل لمحطة كهرباء العدالة الثانوية”.وأشار إلى أن “الهيئة الوطنية للاستثمار، ستتولى استكمال إجراءاتها الخاصة بشأن بدلات الإيجار للمشروع، على وفق أحكام قانون الاستثمار”.واختتم المصدر حديثه، بأن “مجلس الوزراء طالب الجهات المعنية، باتخاذ إجراءاتها وإرسال إجاباتها، خلال مدة ثلاثون يوماً”.يذكر ان العراقيين يعانون من أزمة سكن وخط الفقر تجاوز 38% وعبد المهدي متفرغ لما تحتاجه إيران على حساب العراق وشعبه.

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