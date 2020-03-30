مصدر:في نية الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى قاعدة عين الأسد

مصدر:في نية الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى قاعدة عين الأسد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن نية الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها من بغداد الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .وافاد المصدر ، إن “القوات الامريكية اجرت عمليات توسيع لمبنى قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي وفق معلومات سرية تفيد بدراسة تجريها قيادات امريكية وحكومية لنقل السفارة الامريكية في بغداد الى داخل مبنى القاعدة “.واضاف المصدر ان” القوات الامريكية تسعى الى ابعاد السفارة الامريكية من بغداد اثر تعرضها لهجمات متكررة الامر الذي حدى بالجانب الامريكي الى ايجاد بديل لمكان السفارة لتجنب استهدافها”.وأوضح، أن “جميع الدلائل تشير الى ان قاعدة عين الاسد الجوية مرشحة لتكون مكانا للسفارة الامريكية بدلا من بغداد كون انها مؤمنة بشكل كامل وتحيطها مناطق صحراوية يصعب استهداف بشكل مستمر ناهيك عن ان الطيران الحربي الامريكي والمسير يحلق وعلى مدار الساعة فوق مبنى القاعدة مما يجعل ان هذا المكان هو الاكثر امانا من وضعها في العاصمة بغداد”. 

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