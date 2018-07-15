مصدر:مليشيات الحشد تنخرط ضمن صفوف المتظاهرين

كربلاء/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في الحشد الشعبي بمحافظة كربلاء، اليوم الاحد، بأن قيادة الحشد وجهت عناصرها بالانخراط بين صفوف المتظاهرين للحيلولة دون تكرار سيناريو حرق مقرات الاحزاب الذي شهدته مدينة النجف مساء أمس السبت.واضاف المصدر،ان “قيادة الحشد الشعبي في كربلاء وجهت بزج عناصرها بين صفوف المتظاهرين في حال انطلاق تظاهرة في المدينة، وذلك مخافة ان يتكرر سيناريو حرق المقرات مثل ما حصل بالنجف، وهناك توجيه بضرورة التصدي بقوة لاية محاولة مثل هذه”.وشهدت محافظة النجف مساء امس السبت، انطلاق تظاهرات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، تم خلالها احراق وتحطيم مقرات حزب الدعوة الاسلامية وتيار الحكيم، واقتحام مطار النجف الدولي.