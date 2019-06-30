مصدر:وزير الدفاع الحالي تحول من سنّي إلى شيعي بحسب متطلبات المرحلة

مصدر:وزير الدفاع الحالي تحول من سنّي إلى شيعي بحسب متطلبات المرحلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي في ائتلاف الوطنية، الاحد (30 حزيران 2019)، رفضه منح وزارة الدفاع لشخصية تنتمي الى المذهب الشيعي، فيما أشار الى أن ذلك سيتسبب بمشاكل عديدة.وافاد المصدر، إن “منصب وزير الدفاع، من حصة المكون السني ولا يمكن منحه للطائفة الشيعية”، مبيناً  ” ان وزير الدفاع الحالي نجاح الشمري،قبل 2003 هو سني المذهب وبعد الاحتلال تحول الى المذهب الشيعي وعمل بامرة قيادة مكافحة الارهاب  وبعد احالته على التقاعد في عام 2018 رجع الى مذهبه الاصلي (سني) وبعد ان تعهد لأركان الدولة العميقة بتنفيذ كل الرغبات الايرانية عند حصوله على وزارة الدفاع عادة مرة اخرى الى المذهب الشيعي . واكد المصدر ان الشخص الذي يتلون مثل الحرباء لايصلح للمسؤولية ،واوضح المصدر هناك عشرات الضباط القادة من حملة شارة الركن برتبة لواء وفريق ركن يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية لانعرف كيف أختار عبد المهدي ضابط محال على التقاعد برتبة مقدم ثم أعيد للخدمة بعد 2003 وترفع لرتبة عميد حتى احالته على التقاعد في 2018 . واكد المصدر ان حكومة عبد المهدي تضم نسبة عالية من الفاسدين والفاشلين  وعمرها سيكون قصيرا.

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