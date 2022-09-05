مصدر أمني:إلقاء القبض على مدير الأمن الوطني في ميسان بجريمة الرشوة

مصدر أمني:إلقاء القبض على مدير الأمن الوطني في ميسان بجريمة الرشوة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على مدير الأمن الوطني بمحافظة ميسان ، متلبساَ  بتهمة “الرشوة”.وقال المصدر ، إن “قوة من هيئة النزاهة اقتحمت، ليلة أمس، مديرية الأمن الوطني في محافظة ميسان، والقت القبض على مدير المديرية.وأضاف المصدر، أنه “سبق وأن تم إعفاء المدير (المعتقل) من منصبه مديرا لمديرية امن الموصل بسبب قضايا تخص الفساد، وتم أيضا إعفاءه من مدير أمن ديالى في شبهات فساد”.هذا وأظهر مقطع فيديو عملية القاء القبض على مدير الأمن الوطني بمحافظة ميسان متلبساً بتلقي الرشوة.

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