مصدر أمني:الحشد الشعبي والأمن الوطني والشرطة والمرجعية وراء تجارة المخدرات في العراق

مصدر أمني:الحشد الشعبي والأمن الوطني والشرطة والمرجعية وراء تجارة المخدرات في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر أمني رفيع المستوى، الثلاثاء، ان ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات الإيرانية وتجارتها داخل العراق جاء بدعم وغطاء من مرجعية النجف والأحزاب الشيعية والحشد الشعبي لتدمير المجتمع العراقي. واضاف المصدر، إن المخدرات الإيرانية يتم إدخالها للعراق بواسطة ميليشيات الحشد المتنفذة وطلاب الحوزة وتسهيل ما يسمى  جهاز الأمن الوطني النسخة الثانية من الحشد الولائي والشرطة وان البلد يسير نحو المجهول وحقيقة لا نعرف الى اين ستصل بنا الامور نهاية المطاف مع تزايد نسب البطالة التي أكلت المواطنين خصوصا خلال هذه الفترة.واكد المصدر، ان ” مرجعية السيستاني لاتحرم المخدرات المدمرة بل تحرم المشروبات الروحية والاولى اشد خطرا وفتكا على المجتمع العراقي ولكن إيران وذيولها الحاكمين في العراق هم من جعل العراق ساحة لتجارة وتعاطي المخدرات الإيرانية ،وتابع المصدر، إن عمليات تفجير محلات المشروبات الروحية غايتها هو مواصلة إغلاقها لصالح تجارة المخدرات التي تدر ملايين الدولارات على فصائل الحشد الشعبي  ومن يقف ورائهم من المسؤولين.  

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