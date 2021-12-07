مصدر أمني:الميليشيات الولائية تخطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات إرهابية في بغداد وباقي المحافظات

مصدر أمني:الميليشيات الولائية تخطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات إرهابية في بغداد وباقي المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مسؤول ،الثلاثاء، إن الميليشيات الولائية المنضوية في الحشد الشعبي تخطط  لتنفيذ تفجيرات إرهابية داخل بغداد وفي باقي المحافظات من ضمنها كربلاء والنجف وبابل ، وأفاد المصدر، إن معلومات دقيقة وردت إلى أحدى المؤسسات الأمنية الحساسة تفيد بقيام ميليشيا بدر والعصائب وكتائب حزب الله وسيد الشهداء بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية في المحافظات في مقدمتها بغداد جراء أزمة النتائج الانتخابية ولإحداث الفوضى لبقاء حال العراق كما  هو ونحو الأسوأ ، واضاف المصدر، إن الكاظمي يتحمل المسؤولية الأولى في ذلك لعدم محاسبة تلك الميليشيات رغم محاولة اغتياله وتهديدها بقص أذنه عدة مرات ولا بوضع صوره تحت اقدامهم أمام وسائل الإعلام ولا باقتحام الخضراء عدة مرات  بسبب ضعفه وعدم قدرته على حماية السيادة العراقية وكرامة المواطن العراقي. يذكر ان تفجير البصرة صباح يوم 7/12 راح ضحيته اكثر من 16 مواطنا بين قتيل وجريح  كانت ميليشيا كتائب حزب الله من قامت بتنفيذه . والشماعة كانت حاضرة بعد 3 دقائق من التفجير ” داعش”!!.

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