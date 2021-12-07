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مصدر أمني:الميليشيات الولائية تخطط لتنفيذ سلسلة تفجيرات إرهابية في بغداد وباقي المحافظات
شنيكر:قوات بلادي لن تنسحب من العراق
الإسلامي التركماني:صفقة بين الكاظمي والبارزاني لتسليم كركوك إلى البيشمركة
ائتلاف المالكي: الكاظمي قدم تنازلات كبيرة للإقليم لأنه “رعديد وخائن للأمانة”
العراق و(الناتو) يبحثان خطة التدريب لعام 2022
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نائب كردي سابق:الأوضاع في الإقليم سيئة جداً في ظل حكومة البارزاني الفاسدة
حزب طالباني:ورقة الكاظمي “البيضاء” لم يتحقق منها شيئاً
الموارد المائية:سد حمرين أصبح خارج الخدمة من ناحية توليد الطاقة الكهربائية
وزارة التخطيط: التعداد العام لسكان العراق سيكون إلكترونياً
هيأة النزاهة تطالب الدول الحاضنة للاموال المهربة بإعادتها للعراق
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الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
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تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
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- اذاعة INN