مصدر أمني:وفاة  مدير مفتشية اثار نينوى بعد 24 ساعة من اعتقاله بتهمة “الرشوة والتزوير”

مصدر أمني:وفاة  مدير مفتشية اثار نينوى بعد 24 ساعة من اعتقاله بتهمة “الرشوة والتزوير”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الثلاثاء، بوفاة  مدير مفتشية اثار المحافظة بعد 24 ساعة من اعتقاله بتهمة “الرشوة والتزوير”.وقال المصدر، لشبكة اخبار العراق، إن مدير مفتشية اثار نينوى علي حازم الصميدعي توفي اليوم، اثر ازمة قلبية اصابته في التوقيف، مبيناً أن فارق الحياة بعد نقله الى المستشفى. واشار المصدر، إلى أن لجنة تحقيقية وصلت، صباح اليوم، إلى دائرة الطب العدلي في الموصل، مبيناً أن اللجنة ترفض دفن المتوفي قبل تشريح جثته للوقوف على أسباب وفاته.واعتقل الصميدعي امس الاثنين، بأمر من  اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة تزوير الأراضي في محافظة نينوى.

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