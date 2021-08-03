مصدر أمني:وفاة  مدير مفتشية اثار نينوى بعد 24 ساعة من اعتقاله بتهمة “الرشوة والتزوير”

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الزعامات الولائية تدخل على خط أزمة بافل/لاهور لمنع التصادم المسلح
مزارعي البصرة: إيران دمرت الثروة السمكية
مصدر أمني:ميليشيا بدر وكتائب حزب الله وراء قتل السجناء السنّة في سجن الناصرية المركزي
وزير التخطيط يصل الكويت حاملا رسالة من الكاظمي
مركز حقوق الانسان بالعراق يطالب بالكشف عن مصير 3 الآف أيزيدي اختطفتهم عصابات داعش
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الولايات المتحدة:رد “جماعي” مع حلفائنا على إيران بعد استهدافها الناقلة النفطية الإسرائيلية
جنبلاط يدعو إلى توقيف مطلقي النار في حادثة خلدة
الأسد يكلف العرنوس بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
قناة إيرانية: الحرس الثوري من استهدف السفينة الإسرائيلىة في بحر العرب
استنفار مصري بعد تحذير إثيوبي من فيضان محتمل لنهر النيل
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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- متابعات خاصة
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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