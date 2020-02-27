مصدر برلماني:اجتماع علاوي مع القوى الكردية بدون نتائج

مصدر برلماني:اجتماع علاوي مع القوى الكردية بدون نتائج
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر برلماني، الخميس (27 شباط 2020)، بأن اجتماع القوى الكردية مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، انتهى دون التوصل لاتفاق.وقال المصدر ، إن “اجتماع الوفد الكردي مع علاوي انتهى دون التوصل لأي اتفاق من شأنه يسهم بمنح الثقة للحكومة الجديدة”.واضاف أن “رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب سيعقدون اجتماعا لبحث موضوع مشاركتهم في الجلسة من عدمها”.وفي غضون ذلك، رجح مصدر برلماني تأجيل الجلسة المحدد انعقادها اليوم، إلى الأسبوع المقبل.

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