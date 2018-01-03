مصدر برلماني:استضافة العبادي لمناقشة 3 قوانين خلافية بينها موازنة 2018

مصدر برلماني:استضافة العبادي لمناقشة 3 قوانين خلافية بينها موازنة 2018
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أفاد مصدر مطلع من داخل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأن البرلمان توجه لاستضافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة 3 قوانين خلافية بينها موازنة العام 2018.وقال المصدر في اتصال هاتفي مع شبكة اخبار العراق اليوم، إن “رئاسة البرلمان اتفقت مع رؤساء الكتل واللجان على عدم ادراج قانون الموازنة وقانون انتخابات البرلمان وقانون انتخابات مجالس المحافظات في الجلسة، لحين الاتفاق عليها”.وأضاف، أن “هناك توجه برلماني لاستضافة رئيس مجلس الوزراء او ممثل الحكومة لحسم الخلافات على تلك القوانين”، مبيناً أن الاتفاق “تضمن فقرة بالإبقاء على جلسة البرلمان مفتوحة”.وبدوره، ذكر مكتب المكتب الإعلامي لعضو هيأة الرئاسة، همام حمودي، أن “الجلسة تم تأجيلها الى يوم غد الخميس”.وذكر المكتب الإعلامي في بيان له، إنه “تم الاتفاق خلال اجتماع القاعة الدستورية ان الجلسة ستعقد يوم غد باستضافة مفوضية الانتخابات دون تضمين فقرة الموازنة في جدول الاعمال”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *