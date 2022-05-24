مصدر :تكليف (الهلوب) بمنصب محافظ صلاح الدين وكالة

مصدر :تكليف (الهلوب) بمنصب محافظ صلاح الدين وكالة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس الوزراء، كتابا الى محافظة صلاح الدين بشأن اقالة المحافظ عمار جبر من منصبه.وذكرت مصادر في حديث صحفي: انه”تم تكليف النائب الاول اسماعيل الهلوب بمنصب المحافظ وكالة”.

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