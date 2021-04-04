مصدر رياضي:توافد أعضاء ممثلي الاتحادات الخليجية الى البصرة لبحث استضافة بطولة خليجي 25

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر رياضي في البصرة، الاحد، ببدء توافد اعضاء ممثلي الاتحادات الخليجية الى المحافظة، لمتابعة ملف استضافة بطولة خليجي 25.وقال المصدر،ان “وفدان يمثلان الاتحادين الاماراتي والبحريني وصلا إلى البصرة، بانتظار توافد ممثلي الاتحادات الخليجية المتبقية الى المحافظة”.واضاف ان “اعضاء من الحكومة المحلية في البصرة كانوا باستقبال الوفدين البحريني والاماراتي”، مبينا أن “المحافظة بانتظار وصول بقية اعضاء الوفد الخليجي الذي سيطلع على مدى تحضيرات المدينة لاستضافة العرس الخليجي”.