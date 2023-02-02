مصدر سياسي:السوداني يدفع مليارات الدولارات إلى إيران لدعم اقتصادها

مصدر سياسي:السوداني يدفع مليارات الدولارات إلى إيران لدعم اقتصادها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي رفيع المستوى، اليوم الخميس، على أن اتفاق العراق مع إيران بشأن توريد الغاز غير شفاف بل مبهم دون معرفة كميات الغاز التي تصل للعراق مع استمرار أيام قطع تلك الإمدادات، ورغم ذلك السوداني وافق على المطالب الإيرانية في دفع ديونها  المليارية التي لاتنتهي تحت عناوين كاذبة ، والحكومة الاطارية مستمرة في دعم الاقتصاد الإيراني على حساب العراق وأهله . وأضاف المصدر، إن “ديون الغاز الايراني ” بحسب طلب الحكومة الإيرانية على العراق بلغت 10 مليارات دولار ، واوضح  ، أن “هذه الأرقام غير دقيقة نهائيا لسبب بسيط لأن العراق قد سدد ديون إيران من الغاز على لسان وزارة الكهرباء العراقية في أكثر من مناسبة قبل نهاية عام 2022 .وأكد المصدر أن العراق يستورد الغاز من إيران  بمبلغ مبالغ فيه للوحدة القياسية عن السوق العالمي  بقيمة 4 مليارات دولار سنويا.

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