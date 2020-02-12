مصدر قانوني:وليد طبرة لايزال في تركيا

مصدر قانوني:وليد طبرة لايزال في تركيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر قانوني، مصير المتهم الثالث بقضية تزوير أوراق ترشيح النجم الدولي السابق عدنان درجال، في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.وقال المصدر ، إن “عضو لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد الكرة وليد طبرة، لم يُشمل بالمرسوم الجمهوري الخاص بالافراج عن امين سر  الاتحاد وليد طبرة ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بقضية تزوير أوراق درجال”.وأوضح أن “وليد طبرة لا زال يتواجد في تركيا ولم يتم سجنه في العراق، بالتالي عليه العودة الى العراق والمثول امام المحكمة ومن ثم شموله بالافراج”.يذكر ان القضاء كان قد حكم بالحبس لمدة عام واحد بسبب تزوير أوراق درجال في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة.

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