مصدر كردي:حزب طالباني حسم أسماء مرشيحه للمناصب السيادية في حكومة مسرور

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الأحد، 23 حزيران، 2019، أن الاتحاد الوطني الكردستاني حسم اسماء مرشحيه للمناصب السيادية في حكومة اقليم كردستان.وقال المصدر ، إن “الحزب حسم اختيار رئيس برلمان اقليم كردستان وسيكون من نصيب بيكرد طالباني”.أضاف، أن “منصب نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سيبقى لقوباد طالباني بينما سيذهب منصب نائب رئيس الاقليم لقائد قوات (70) في البيشمركة شيخ جعفر مصطفى”.وأشار إلى أن “هناك نقاشات اخرى من اجل الخلاف على المناصب الاخرى وهي عبارة عن (6) وزارات وعدد من المستشارين مخصصة للحزب في حكومة الاقليم”.وكان المكلف بتشكيل حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، قال، الأحد، 16 حزيران، 2019، إنه ينتظر السير الذاتية لمرشحي الاحزاب لتشكيل الحكومة في اقليم كردستان.وذكر بارزاني للصحفيين بعد اجتماعه مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أنه “عقد اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لبحث مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، وناقشنا معهم حصة الحزب الديمقراطي في الحكومة”.وقالت المصادر، في حديث ، إن “العديد من افراد عائلة البارزاني يشغلون أهم المناصب في إقليم كردستان، حيث أن بالإضافة إلى شغل نيجرفان بارزاني (نجل إدريس بن مصطفى البارزاني) منصب رئيس الإقليم وقائد قوات البيشمركة، ذهب منصب رئيس الحكومة إلى مسرور بارزاني (نجل مسعود بن مصطفى البارزاني)، في حين سيذهب منصب رئيس مجلس أمن إقليم كردستان إلى منصور شقيق مسرور”.وأضافت، ان “سيروان شقيق نيجرفان يتولى قيادة محور البيشمركة في الخازر والكوير، بينما يتولى سهاد بارزاني قيادة قوات الأسناد الأولى، ويدير وجيه بارزاني قيادة القوات الخاصة”، مشيرا إلى أن “سداد بارزاني سيبقى في منصبه بمكتب رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، الذي يعول على نجله الأصغر مصطفى في تبوء مناصب حساسة مستقبلا، بعد أن بدأ يظهر جليا في الاجتماعات المهمة”.وأوضحت المصادر، أن “هناك جيلا آخر من أولاد العمومة في عائلة بارزاني يتولون مناصب أقل أهمية في البيشمركة وجهاز الأسايش والوزارات المهمة في كردستان”.وكان نيجرفان بارزاني قد أدى، الاثنين 10 حزيران 2019، اليمين الدستورية رئيسًا لإقليم كردستان بحضور 1200 شخصية محلية وعربية وغيرها، قبل أن يكلف مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة.