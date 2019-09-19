مصدر: مجلس نينوى يخطط للإطاحة بالمرعيد

مصدر: مجلس نينوى يخطط للإطاحة بالمرعيد
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الموصل/ شبكة أخبار العراق- عقدت كتلة المعارضة في مجلس محافظة نينوى ، الخميس، اجتماعا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للإطاحة بالمحافظ منصور المرعيد.وقال مصدر مطلع، إن “كتلة المعارضة في مجلس محافظة نينوى عقدت اليوم اجتماعا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأضاف المصدر، أن “الاجتماع يهدف إلى الوصول الى اتفاق بشأن الاطاحة بالمحافظة منصور المرعيد الذي ينتمي لكتلة عطاء بزعامة فالح الفياض”.

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