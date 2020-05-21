مصدر نيابي:عطلة البرلمان منذ 5 أشهر سببت ارباكا سياسيا

مصدر نيابي:عطلة البرلمان منذ 5 أشهر سببت ارباكا سياسيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن رئاسة مجلس النواب اجلت عقد جلسة البرلمان الى ما بعد عطلة العيد بسبب عدم تمكن الكتل السياسية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من الوصل الى حل لسد شواغر الكابينة الوزارية، مؤكدا أن البرلمان يمر بحالة موت سريري.وقال المصدر , ان ” رئاسة مجلس النواب ستبلغ أعضاء المجلس بتأجيل جلسات مجلس النواب الى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك” .وأضاف المصدر، ان “التأجيل جاء بسبب عدم توافق الكتل السياسية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على اتفاق لتسمية الوزراء المتبقيين في الحقائب الشاغرة للكابينة الحكومية”.وأشار إلى أن “مجلس النواب يمر بحالة موت سريري”، مبينا أن “رهن عقد الجلسة بالتصويت على اكمال الكابينة الوزارية الجلسة غير مقبول البته لكون الحكومة تحتاج الى تشريعات مهمة وعاجلة لتسيير عمل الحكومة” . 

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