مصدر:20 مرشحا لرئاسة الجمهورية

مصدر:20 مرشحا لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في رئاسة البرلمان، الخميس، عن تسجيل مجلس النواب 20 مرشحا رسميا للتنافس على رئاسة الجمهورية، مبينا ان ابرز المرشحين هما رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري.وأفاد المصدر ، ان “مجلس النواب سيغلق، اليوم، باب الترشح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء الدوام الرسمي لهذا اليوم وهي المهلة الرسمية المحددة”.واضاف ان”البرلمان تلقى اكثر من 20 ترشحا لرئاسة الجمهورية بشكل رسمي بينهم شخصيات عامة او سياسية الا ان ابرز المتنافسين هما برهم صالح وهوشيار زيباري”.واشار الى ان “رئيس الجمهورية في الجلسة الاولى يجب ان يحصل على ثلثي اصوات البرلمان وهو امر مستحيل وسيتم اعادة الجولة بالمرشحين الاعلى في الاصوات والتنافس بينها والذي يحصل على الاصوات الاعلى سيتم تنصيبه رئيسا لجمهورية العراق”.

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