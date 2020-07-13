مصر تواصل محادثاتها الخاصة بسد النهضة الإثيوبي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت مصر أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تواصلت لليوم العاشر على التوالي برعاية الاتحاد الأفريقي.وقالت وزارة الري في بيان لها، إن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.وبدأ الوزراء اجتماع اليوم باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عقدت الجمعة الماضية.وطرح الجانبان الإثيوبي والسوداني بعض الصياغات البديلة للأمور محل الخلاف.وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غدا.وتواصل مصر محادثاتها الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة القائمة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء السد.ورفضت مصر مقترحا إثيوبيا بتأجيل البت في النقاط الخلافية بعملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قال إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمظار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.وقال آبي، في كلمة له أمام البرلمان، “خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الأفريقي” مضيفا “لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة”.