مصدر:علاوي منح 3 وزارات للحلبوسي باختياره الشخصي!!

مصدر:علاوي منح 3 وزارات للحلبوسي باختياره الشخصي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن توصل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي إلى اتفاق مبدئي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتمرير الفريق الوزاري.وأفاد المصدر ، إن “علاوي اجتمع مع الحلبوسي خلال الساعات الماضية حيث قدم الاخير ٣ شخصيات لتسنم ٣ وزارات في حكومة علاوي”ن مبينا أن “علاوي وافق على هذا الطلب”.وأضاف المصدر، أن “علاوي خصص ٧ وزارات للمكون السني ٣ منها سيرشحها الحلبوسي و٤ منها سيختارها علاوي بنفسه”، مؤكدا أن “الحلبوسي اقنع نوابه بالتصويت يوم غد لتمرير الفريق الوزاري”.وكان النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي كشف في تصريح ، عن انطلاق جولة من مباحثات بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والكتل السياسية الرافضة له، مبينا ان مباحثات الساعات الاخيرة هي من ستمرر حكومة علاوي. 

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