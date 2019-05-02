معاذ اللحام و«ثلاثية ليست للمتعة»

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بالوثائق..الصحة النيابية تكشف عن فساد بملايين الدولارات في عقود إنشاء المستشفيات
كيفر:على عبد المهدي إجراء إصلاحات فورية لإنقاذ العراق من الدواعش والمليشيات وتحقيق المصالحة الشاملة
نائب:مليشيات الحشد تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم
عبد المهدي يتوجه إلى وطنه الثاني فرنسا
دولة الصدر ترد على وزير الخارجية البحريني
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حكومة كردستان ترفض طلبا أمريكيا بقطع علاقاتها مع إيران
فوربس الاقتصادية:العراق يحرق غازه من أجل شراء الغاز الإيراني
المالية النيابية “تتعهد”بفتح ملف تهريب مليار و800 مليون دولار من قبل مصرف الهدى
العراق يوقع اتفاقية مع الوكالة السويدية للتنمية
تحالف الإصلاح يدعو إلى حماية المال العام وإبعاده عن التأثيرات الخارجية
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في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
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بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
بالصور..سليماني في بيت “المفتي الصميدعي”
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- اذاعة INN