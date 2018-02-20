معصوم وعون يتفقان على “توحيد” الرؤى قبل قمة السعودية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الثلاثاء، دعوة لزيارة لبنان من نظيره اللبناني ميشال عون.وقال معصوم في مؤتمر صحفي مشترك مع عون اليوم، اننا “تحدثنا مع عون عن النقاط التي تطور العلاقات بين البلدين بشكل عملي”، مبينا اننا “بحثنا التسهيلات دخول العراقيين الى لبنان ودخول اللبنانيين للعراق”.من جانبه، اشار الرئيس اللبناني ميشال عون الى “تقديم دعوة رسمية لمعصوم لزيارة لبنان وقد وعد بتلبيتها قريبا”، مشددا على “ضرورة توحيد الرؤى بين الدول العربية قبل القمة المقرر انعقادها في السعودية”.ووصل رئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين.