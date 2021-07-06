مفوضية الانتخابات:تحويل بطاقات الناخبين لجرف الصخر إلى السليمانية لكونها خارج السيادة العراقية!

مفوضية الانتخابات:تحويل بطاقات الناخبين لجرف الصخر إلى السليمانية لكونها خارج السيادة العراقية!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، بشأن تحويل بطاقات الناخبين من نازحي جرف النصر إلى السليمانية لكون الناحية خارج السيادة العراقية، واحتسابهم ضمن ناخبي المحافظة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح صحفي، إن “الناخبين الذين قاموا بنقل أولياتهم ومستمسكاتهم ومحل سكناهم إلى محافظة السليمانية تم احتسابهم على المحافظة بحكم  ان الناحية تحت سيطرة الحرس الثوري والميليشيات الولائية”.وأضافت أن “جميع من قدموا مستمسكاتهم كنازحين ولم يتغير فيها تم تسجيلهم كناخبين على مناطقهم الأصلية”.وتابعت غلاي، أن “هذه التغييرات حصلت منذ انتخابات 2018، حيث ان المفوضية الجديدة وجدتهم على هذا الحال ولم تقم بأي تغييرات في مرحلة التحديث الحالية”.وأشارت إلى أن “أغلب النازحين من منطقة جرف النصر قاموا بتحويل أولياتهم إلى محافظة السليمانية”، مشيرة إلى أنه “لايحق للمفوضية التلاعب بالبيانات وهي تعمل وفق القانون”.هذا وتداولت مواقع إخبارية أن، المفوضية قامت بتحويل بطاقات ستة الاف ناخب من نازحي جرف النصر شمالي بابل الى محافظة السليمانية، وبهذا الشكل فإنها حرمتهم من حقهم بالتصويت لمرشحيهم في المنطقة التي ينتمون اليها كما ينص قانون الانتخابات، وتم احتسابهم ضمن ناخبي محافظة السليمانية، بحسب ما تم تداوله.

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