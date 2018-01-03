مفوضية الانتخابات تتوقع تسجيل 30 تحالفاً انتخابياً خلال الأيام المقبلة

مفوضية الانتخابات تتوقع تسجيل 30 تحالفاً انتخابياً خلال الأيام المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-اكدت مفوضية الانتخابات ،اليوم الاربعاء،أن “تسجيل التحالف الانتخابي يسير ببطء، وهناك عدم جدية الاحزاب المرخصة بالتعامل مع ملف الانتخابات،عازية ذلك الى تأخر إقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب”.وأضافت، أنه “مع اقتراب موعد إغلاق باب التحالفات الانتخابية، في السابع من الشهر الجاري، تقدمت خمسة تحالفات فقط بطلبات إلى مفوضية الانتخابات. لكن الاخيرة لم تصادق على هذه التحالفات، لأنها لم تنهِ جميع إجراءاتها”، متوقعة ان “يصل عدد التحالفات إلى ثلاثين تحالفاً انتخابياً خلال الايام المقبلة”.وخاطبت المفوضية مجلس النواب، بـ “ضرورة المصادقة على مواعيد الانتخابات التي حددها مجلس الوزراء في النصف الأول من شهر أيار المقبل”. وقالعضو مجلس مفوضية الانتخابات معتمد الموسوي في حديث صحفي له اليوم، إن “خمسة تحالفات انتخابية هي التي سجلت في مفوضية الانتخابات منذ فتح باب تسجيل التحالفات في 25 كانون الأول وحتى هذه اللحظة”، لافتا إلى أن “المصادقة على جميع التحالفات سيكون بعد غلق باب التحالفات”.وكانت مفوضية الانتخابات قد حددت تاريخ الـ 19 من تشرين الثاني، موعداً لتسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية. قبل ان تعلن تمديد فترة تسجيل الأحزاب لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 25 من كانون الأول الماضي، وتمديد فترة تسجيل التحالفات الانتخابية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 7 كانون الثاني.

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