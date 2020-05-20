مقتدى الصدر… يدعو لعدم الاعتداء على (المثليين الجنسيين) في العراق

مقتدى الصدر… يدعو لعدم الاعتداء على (المثليين الجنسيين) في العراق
آخر تحديث:

بقلم:صلاح المعموري

للشذوذ ظواهر وعلامات تكشف ميول الشخص المعني من خلال تصرفات يقوم بها وممارسات يقدم عليها تجعله يميل بسلوكه نحو هذا الانحدار الاخلاقي الذي له سوابق تاريخية حذرت واشارت لها الشريعة ووضعت لها الاحكام والعلاجات , لكن يصر من يصر على مخالفة هذه الاحكام من اجل غرائز وشهوات باطله واصبحت عقد تلازمه مهما حاول التغطية والتستر بعد التطبع عليها !, وما يقوم به الشاذ مقتدى من تصرفات وافعال تتوافق مع ما نقول من خلال عدة مواضع ومواقف كشفت لنا حقيقة غريزة مقتدى تجاه (المثليين ) حيث دافع عنهم ومنع اتباعه للتعرض لهم حتى قال انهم في حمايتي ورعايتي , ولو تحققنا وبحثنا عن هذا التصرف نجد له جذور سلوكية تكشف حقيقة مقتدى وفق قاعدة (شبيه الشيء منجذب اليه)!! حيث نجده يثار لهم كلما اثير موضوعهم في الساحة لان يتذكر صباه فيهم ويراهم امتداد طبيعي له حيث كان يمارس فعلهم في حارات النجف ويستمتع في معاشرتهم وقد كشف لنا ذلك من شهد وعاش تلك الحقبة مع مقتدى مثل (اوس الخفاجي واليعقوبي وغيرهم) وهنا نقول لكل من يدعي ان مقتدى ضد المثليين انت كاذب وكل من نقل عنه مقتدى استنكاره لرفع الاتحاد الاوربي علم المثليين في المنطقة الخضراء نقول له مقتدى اعطى رسائل سابقة وموثقة انه لا يمانع فعل المثليين ويدعو لعدم التعرض لهم وقد ذكرت ذلك منظمة هيومن رايتس التي اشادت بموقف مقتدى الدرعم للمثليين ورفض قمعهم الذي تتزامن الذكرى السنوية لمناهضة قمع المثليين وقد تم رفع علمهم بهذه المناسبة على مقر مفوضية الاتحاد الاوربي , وما يثير استغرابنا فعلا ان يدعي من يدعي ان مقتدى واتباعه ضد الشذوذ والمثليين وحقيقة الامر نجد اليوم مناطق نفوذ مقتدى تعج بالشاذين والمدمنين ومن يمارس اللواط والمخنثين ولو سالت احداً منهم لقال لك ان قدوتي هو (مقتدى)!! فاين محاربة المثليين كما يدعون ؟!!

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *