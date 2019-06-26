مكافحة الفساد: إطلاق سراح عبعوب جاء عبر دفع “رشا” إلى “الرموز الجهادية”

مكافحة الفساد: إطلاق سراح عبعوب جاء عبر دفع “رشا” إلى “الرموز الجهادية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، الأربعاء، 26 حزيران، 2019، تفاصيل اطلاق سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب بعد اعتقاله من قبل السلطات السورية وفق مذكرة من القضاء العراقي، فيما بين أنه دفع رشى قبل اطلاق سراحه في سوريا.وقال العضو المراقب في المجلس سعيد موسى في حديث صحفي، إن “المعلومات التي تحدثت عن اطلاق سراح أمين بغداد السابق نعيم عبعوب من قبل السطات السورية دقيقة وصحيحة، وهذا جاء بعد تدخلات خارجية وسياسية ودفع رشى”.وبين أنه “وفق المعلومات التي توفرت لنا، ان عبعوب تم ايصاله الحدود السورية – اللبنانية، وعبر الحدود راجلا ومحل اقامته مجهول لغاية الان”.والقت السلطات السورية الثلاثاء، 28/ 5/ 2019، القبض على أمين بغداد السابق نعيم عبعوب عند الحدود اللبنانية السورية.و”عبعوب، الذي كان يشغل منصب أمين بغداد السابق، مدان بقضية فساد تتعلق بإضراره العمدي بالأموال العامة في مشروع تطوير قناة الجيش، ومحكوم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

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