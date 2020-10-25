مكتب الكاظمي:الإخوان المسلمين جزء مهم من العملية السياسية

مكتب الكاظمي:الإخوان المسلمين جزء مهم من العملية السياسية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)، إن الإخوان المسلمين جزء من العملية السياسية في العراق، وقد كانوا ضمن مؤسسي العملية السياسية وشاركوا بكتابة الدستور العراقي.وذكر ملا طلال في مقابلة متلفزة، إن “أربعة رؤساء لدورات مختلفة لمجلس النواب في العراق هم من الاخوان المسلمين، ونحن في العراق لا نعتبرهم منظمة إرهابية”.وتابع، أن “الحزب الاسلامي في العراق وجماعة الاخوان المسلمين، شاركوا بكتابة الدستور العراقي بعد 2003، وهم جزء من الحياة السياسية في العراق”.وأضاف، أن “ادراج اي جماعة على لائحة الارهاب في العراق يأتي بعد ان تقوم بأعمال ارهابية ضد المواطنين او ان ترفع السلاح بوجه الدولة”.واضاف ان “تعامل الحكومة العراقية مع الاخوان المسلمين غير مرتبط بما يحدث معهم في الحكومات الاخرى في دول العالم”.وطالب المتحدث باسم الكاظمي وسائل الاعلام بـ ’’توخي الدقة في نقل الاخبار المتعلقة بإجراءات الحكومة العراقية، واخذها من مصادرها الرسمية”.وقرر مجلس الأمن الوطني في وقت سابق، عدم التصويت على إدراج حركة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية في العراق.وبحسب وثيقة صادرة عن مستشار الأمن الوطني، أنه “استناداً إلى توجيه مجلس الأمن الوطني، وبناءً على ما طرحه مستشار الأمن الوطني بصدد موضوع موقف العراق من إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وبناءً على طلب جمهورية مصر العربية من إدراج الإخوان المسلمين ضمن لائحة الإرهاب، في جامعة الدول العربية، قرر مجلس الأمن، عدم التصويت على إدراج حركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية”.

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