ملعب كربلاء بحلة جديدة

ملعب كربلاء بحلة جديدة
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 كربلاء/ شبكة أخبار العراق- عملت ادارة ملعب كربلاء، على اظهار الملعب بحلة جديدة استعدادا لاستضافة مباراة الزوراء والنصر.ويستضيف الزوراء نظيره النصر يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دوري ابطال اسيا.

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