منتخب شباب العراق لكرة الصالات يتوجه إلى طهران للمشاركة في نهائيات آسيا

منتخب شباب العراق لكرة الصالات يتوجه إلى طهران للمشاركة في نهائيات آسيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توجه منتخب شباب العراق لكرة الصالات، صباح اليوم، الى ايران للمشاركة في نهائيات آسيا التي ستنطلق منافساتها في مدينة تبريز الايرانية في الـ12 من حزيران الجاري.وقال المنسق الاعلامي للجنة الصالات عدي صبار في تصريح  صحفي، إن “وفد منتخب شباب العراق لكرة الصالات، توجه صباح اليوم الى مدينة تبريز الايرانية للمشاركة في نهائيات اسيا”.وأضاف صبار، أن “التفاؤل ظهر على محيا لاعبي منتخب الشباب، من اجل تحقيق نتيجة ايجابية في البطولة التس ستنطلق بعد ثلاثة ايام”، مبيناً أن “المنتخب دخل في معسكر تدريبي قصير للبطولة بسبب تأخر الدعم المالي”.واوقعت القرعة منتخب شباب الصالات في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبي الصين تايبيه واندنوسيا.

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