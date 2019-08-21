منصب جديد للتيار الصدري في حكومة عبد المهدي

منصب جديد للتيار الصدري في حكومة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تحصل التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، على منصب جديد، ضمن الحكومة الحالية، برئاسة عادل عبدالمهدي.وأفاد مصدر مطلع في التيار، ، ان “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، كلف القيادي في التيار عضو مجلس محافظة بغداد السابق عن كتلة الأحرار صبار الساعدي، بمنصب مدير جديد لصندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمـار”.وبين المصدر، الذي طلب الكشف عن اسمه، ان “هذا المنصب جاء كاستحقاق انتخابي لتحالف سائرون، ضمن حصته في الدرجات الخاصة في الدولة العراقية”.

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