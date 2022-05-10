منظمة بدر:الإنفراج السياسي ليس من مصلحة حزب بارزاني خاصة في تهريب النفط

منظمة بدر:الإنفراج السياسي ليس من مصلحة حزب بارزاني خاصة في تهريب النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر حامد الموسوي، الثلاثاء، كميات النفط المهربة يومياً من إقليم كردستان في ظل استمرار الأزمة السياسية.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “هناك قوى سياسية تسعى لإبقاء الانسداد السياسي لاستمرار عمليات تصدير وتهريب النفط الى الخارج”، مبيناً أن “الإقليم يصدر مليون برميل يوميا في ظل الأزمة السياسية الحاصلة”.وأضاف أن “واردات النفط في ظل الانسداد السياسي بلغت مليون برميل نفط اي 100 مليون دولار يومياً، الأمر الذي يدعوها لإبقاء الانسداد في العملية السياسية دون مبادرات لحلها”.وأشار إلى “اهمية الخروج من الانسداد السياسي والمضي بتشكيل الحكومة للوقوف على تهريب النفط العراقي من الشمال الى دول الخارج”.وتشهد العملية السياسية انسداداً كبيراً نتيجة غياب التفاهمات بين الكتل السياسية وخصوصاً داخل البيت الشيعي، الأمر الذي أجل تشكيل الحكومة الجديدة إلى شعار أخر.

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