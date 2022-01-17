منظمة بدر:انتهاء الخلاف الشيعي ورئيس الحكومة المقبلة من المقاومة الإسلامية

منظمة بدر:انتهاء الخلاف الشيعي ورئيس الحكومة المقبلة من المقاومة الإسلامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي، الاثنين، عن حصول رئيس التحالف هادي العامري على الضوء الاخضر من الاطار التنسيقي والتيار الصدري بشان انفراج الازمة، مبينا ان العامري سيطرح انهاء الازمة والشروع بالحل خلال زيارته اربيل.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري لم يغادر بغداد باتجاه اربيل دون حصوله على الضواء الاخضر من الاطار التنسيقي والتيار الصدري”.واضاف ان “الخلاف الشيعي انتهى بعد اجتماع الحنانة وبغداد وسيتم طرح ما توصلت اليه القوى الشيعية خلال زيارته اربيل للشروع في تشكيل الحكومة”.واشار الموسوي الى ان “اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون توافقيا بين الاطار والتيار وستكون شخصية  مؤمنة بمشروع المقاومة الإسلامية ”.

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