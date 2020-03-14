منظمة بدر:جماعات مقربة من أمريكا هي التي قصفت معسكر التاجي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في منظمة بدر وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي، السبت (14 آذار 2020)، عن اسماء الجهات المتورطة بقصف قاعدة التاجي للمرة الثانية بصواريخ.

وقال عليوي في حديث صحفي، إن” السيناريو الامريكي في العراق الان هو اثارة الاوضاع الداخلية وخلق الازمات بهدف خلط الاوراق واستهداف قواتها الموجودة في بعض القواعد ومنها التاجي لأكثر من مرة هو اسلوب معروف لافتعال ازمة اخرى”.

واضاف، ان” جهات مقربة من امريكا هي من تقف بقصف قواتها في القواعد العسكرية سواء اكانت اسرائيل او داعش او فلول البعثيين بالإضافة الى جهات اخرى تحاول اثارة الوضع الداخلي وزعزعته لكن بالمحصلة هو امريكا من تريد اشعال فتيل الازمة في البلاد”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، إصابة منتسبين اثنين بقيادة الدفاع الجوي، إثر استهداف معسكر التاجي للمرة الثانية خلال 72 ساعة من قبل فصائل مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي ،

وذكرت القيادة، في بيان، أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “معسكر التاجي تعرض لقصف صاروخي”، مشيرة الى ان “النتيجة الأولية للقصف جريحان من قيادة الدفاع الجوي”.

وأضافت أن “الصواريخ أطلقت من سبع منصات إلا أن بعضاً منها لم تنطلق”.

قبيل ذلك، أفاد مصدر أمني، السبت (14 آذار 2020)، بسقوط أكثر من 12 صاروخا على معسكر التاجي شمال بغداد.