ائتلاف المالكي يعلن عن “صعوبة” إجراء الانتخابات المبكرة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب كاطع الركابي، السبت (14 آذار 2020)، صعوبة اجراء انتخابات مبكرة في نهاية العام الحالي او بداية 2021، فيما اشار الى أن المفوضية طالبت بمهلة لتصبح قادرة على اجراءها.

وقال الركابي في حديث صحفي، إن” الانتخابات المبكرة تكاد تكون مطلب الجميع ومنها القوى السياسية بالإضافة الى ان المرجعية الدينية اكدت في خطبها الاخيرة على ذلك حتى البرلمان عندما اقر قانون الانتخابات الجديد كان هناك تأكيد على ضرورة التزام رئيس الوزراء المقبل بتعهد اجراء الانتخابات المبكرة”.

واضاف، ان” إجراء انتخابات مبكرة تصطدم بتحديات واشكالات كبيرة منها ان قانون الانتخابات اقر بان تكون الدوائر متعددة في المحافظات وليس دائرة واحدة ما سيولد اشكال على مستوى المفوضية والواقع على الارض لان هناك اختلاف كبير بين ما موجود في بنيه المفوضية من سجلات وبين ما موجود على الارض لأنه لدينا أكثر من دائرة انتخابية سوف لن تكون لها سجلات واضحة لدى المفوضية”.

واشار الركابي الى ان” عند لقاءنا اكثر من مرة مع المفوضية في مجلس النواب كانت تؤكد بانها تحتاج الى المزيد من الوقت للتهيئة للانتخابات حتى ان احدهم قال نحتاج الى اكثر من سنة ونصف حتى نكمل مستلزماتنا لأنه هذه القضية فيها المشاكل كثيرة لان هناك مناطق متداخلة كما في المناطق المتنازع عليها في عدة محافظات وهذه ستولد مشاكل وتحتاج الى وقت من اجرى التركيز على حلول بالإضافة الى ان المفوضية الحالية جديدة شكلت قبل 3 اشهر تقريبا ولحد الان لم تصرح او تبدي استعدادها بأحراء انتخابات مبكرة في الاشهر القادمة وهذا امر مقلق للجميع لان المفوضية تحتاج الى فترة للتدريب وتسويه المعاملات والاضابير والمعلومات وتوزيع الدوائر”.