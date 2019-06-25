منظمة بدر:خامئني إله المقاومة الإسلامية!!!

منظمة بدر:خامئني إله المقاومة الإسلامية!!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق رئيس كتلة بدر النيابية حسن الكعبي، الثلاثاء، 25 حزيران، 2019، على العقوبات التي وقعها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ضد ايران، والتي شملت المرشد الاعلى علي خامنئي، فيما رأى أن العراق سيكون اول المتضررين.وقال الكعبي،في حديث صحفي، إن “استهداف ترامب لخامنئي هو قطع لجميع الطرق الدبلوماسية للحوار عن طريق طرف ثالث، ونسف لجميع أبواب الحوار بين واشنطن وطهران”، مشيراً إلى أن “خامنئي خط أحمر كونه رمز وإله الشيعة في العالم”.ورأى، أن “العراق اول المتضررين، اذا تم فرض العقوبات على خامنئي ولاحقاً على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كما مقرر من قبل اميركا”، مبيناً أن “هذه الامور تزيد التوتر ولو حدثت الحرب بين البلدين سيتوقف تصدير النفط عن طريق مضيق هرمز، وأننا في العراق أول المتضررين كون اقتصادنا وتصدير النفط يكون عن طريق مضيق هرمز”.وبين رئيس كتلة بدر، أن “العقوبات ضد الخامنئي قد تشمل منعه من السفر او مصادرة امواله في المصارف وهو شخصية عظيمة ولا يمتلك اموالا في المصارف”.وبين، أن “العقوبات جاءت كرد فعل، بعد أن رفض الخامنئي استقبال رسالة اميركية، عن طريق رئيس الوزراء الياباني الذي زار طهران مؤخراً”.ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين (24 حزيران/ يونيو 2019) أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة ضد إيران. وتستهدف هذه العقوبات بشكل خاص المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي والعديد من القادة العسكريين. يذكر أن خامئني رمز الفساد والنفاق ولإجرام.

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