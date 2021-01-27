آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
النجيفي:رفض برلماني لحل المجلس والانتخابات تجري في عام 2022
الاتحاد الأوروبي يعلن عن إرسال بعثة خاصة لمراقبة الانتخابات القادمة
منظمة بدر:لن نسمح ببقاء القواء الأمريكية في العراق
الوفد الكردي يواصل اجتماعاته مع القوى السياسية واللجنة المالية لتمرير حصته في الموازنة
ائتلاف المالكي يطالب بإعدام 8000 مدان بالمادة 4إرهاب !!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الوفد الكردي يواصل اجتماعاته مع القوى السياسية واللجنة المالية لتمرير حصته في الموازنة
الطاقة النيابية تطالب بدمج وزارتي النفط والكهرباء
نائب:لن يستقر الوضع المالي في العراق مادامت الموازنة تعتمد على بيع النفط
الاقتصاد النيابية ترفض فقرة بيع أصول الدولة في قانون الموازنة
هورامي:الخلاف في الموازنة حول الملف النفطي
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
-
- متابعات خاصة
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN