منظمة بدر:لن نسمح ببقاء القواء الأمريكية في العراق

منظمة بدر:لن نسمح ببقاء القواء الأمريكية في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة بدر النيابية، الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، أن العراق ليس بحاجة إلى قوات أجنبية برية، فيما دعا نائب عن تحالف الفتح لإكمال جداول سحب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.وقال رئيس كتلة بدر حسن شاكر الكعبي في حديث صحفي، إن “العراق لا يحتاج إلى وجود قوات برية، ولكن يحتاج إلى الدعم اللوجستي والاستخباري”.وأضاف، أن “الولايات المتحدة الأمريكية تعد دولة مؤسسات ومجيء بايدن للسلطة لا يعني إنهاء طمعها بثروات العراق وخيراته والدفاع عن الوجود الإسرائيلي في المنطقة”، مبيناً أن “بايدن لديه رؤية تختلف عن سابقه”.وأشار إلى أن “الولايات المتحدة لديها أمل وطموح بالبقاء في العراق”، متهماً أمريكا بـ “بأن مشاكل العراق وتحركات عناصر داعش بسبب الوجود الأمريكي، واننا متيقنون من أن داعش صناعة أمريكية يتحرك بإرادتها”، حسب تعبيره.وتابع الكعبي، أن “إنهاء الوجود الأمريكي يعد قراراً إسلاميا مقاوما، وقد اصدر البرلمان قراره بخروجهم من العراق والتظاهرة الحشدوية الكبرى كانت مساندة لهذا القرار”.ولفت إلى أن “الحكومة العراقية الحالية لديها علم، وقد بلغت القوى السياسية بعدم إبقاء أي قوات أمريكية في العراق”.

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