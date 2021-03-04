منظمة بدر:من حق الحشد الشعبي استهداف القواعد الأمريكية لأنها قوات احتلال

منظمة بدر:من حق الحشد الشعبي استهداف القواعد الأمريكية لأنها قوات احتلال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في منظمة بدر النائب كريم المحمداوي، الخميس، ان للحشد الشعبي حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية بمقاومة الاحتلال العسكري غير المشروع نتيجة تسويف قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية.وقال المحمداوي في تصريح صحفي، إن “بقاء المحتل الامريكي سيمنح الحق القانوني للحشد الشعبي لمواجهة مخططات الاحتلال”، مبديا استغرابه من “صمت الحكومة إزاء تكرار الاعتداءات الأمريكية على الحشد الشعبي”.وأضاف، أن “الحكومة الحالية سوفت قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية وان هذا التسويف سيمنح الحق الشرعي والقانوني لفصائل المقاومة المرتبطة بالحشد الشعبي بإخراج المحتل بالطرق المشروعة”.وكان القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي اعتبر ، أمس الأربعاء، صمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيال استهداف الحشد الشعبي يثير الكثير من علامات الاستفهام.

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