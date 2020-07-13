منظمة بدر توصي الكاظمي باستيراد الأسلحة من إيران!!

منظمة بدر توصي الكاظمي باستيراد الأسلحة من إيران!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجة الامن والدفاع النيابية القيادي في منظمة بدر كريم عليوي، الاثنين، عن عزم اللجنة طرح ملف تسليح القوات العراقية من ايران ودول الصديقة الاخرى بدلا من اميركا، مبينا ان اللجنة ستناقش في اجتماعها مع رئيس الوزراء الاعتداءات التركية والاميركية على العراق.وقال عليوي في تصريح صحفي، ان ” ملف تسليح الجيش العراقي تلكأ بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب عقود التسليح الاميركية وعليه التوجه الى البديل”.واضاف ان” الجانب الايراني مستعد لبيع السلاح الى الجيش العراقي وبنوعيات ممتازة وهي قادرة على تحقيق تطور نوعي للقوات العراقية بكافة صنوفها وهذا ما سنطرحه مع الكاظمي”.واوضح عليوي، ان “الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يتحدد موعده لغاية الان الا انه قريب سجد وسيتم طرح ملفي الاعتداءات التركية الاميركية فضلا عن التطور الامني في العراق”.

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