مورينيو:البرازيلي رونالدو هو أفضل لاعب

مورينيو:البرازيلي رونالدو هو أفضل لاعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، أن البرازيلي رونالدو هو أفضل “موهبة وإمكانيات” شاهدها في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أنه يتفوق أيضاً على مواطنه كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.وقال مورينيو في مقابلة مع موقع لايف سكور، إن “الإصابات قتلت مسيرة كان من الممكن أن تصبح أكثر روعة”، مبيناً بالقول، “أدركت أنه كان أفضل لاعب رأيته في حياتي”.وأوضح مورينيو في المقابلة، التي نشرتها وكالة أنباء أوروبا برس: “كريستيانو رونالدو وميسي لهما مسيرة أطول، وحافظا على مستواهما في القمة على مدار 15 عاماً، ولكن إذا تكلمنا بدقة تامة عن الموهبة والإمكانيات، فلا أحد يفوق البرازيلي (رونالدو)”.وأضاف ان “الإصابات قتلت مسيرة كان من الممكن أن تصبح أكثر روعة، ولكن الموهبة التي امتلكها وظهرت عندما كان في التاسعة عشرة من عمره كانت شيئاً رائعاً”.وسبق لرونالدو العمل مع مورينيو، إذ انتقل المهاجم البرازيلي السابق إلى برشلونة عندما انتقل مورينيو إلى الفريق الكاتالوني ضمن الطاقم المعاون للمدرب الشهير بوبي روبسون.

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