موسى وتولر يبحثان إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة

موسى وتولر يبحثان إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الثلاثاء، مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر التنسيق المشترك لاعادة النازحين لمناطقهم الاصلية ودعمهم.وذكرت الوزارة في بيان ، ان “وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى استقبل في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد سعادة السفير الاميركي ماثيو تولر والوفد المرافق له”، مبينة ان “الجانبين ناقشا عددا من القضايا المتعلقة بأوضاع الاسر النازحة التي تسكن المخيمات وخارجها و بحث ملف العائدين من الاسر النازحة لمناطقهم الاصلية والسبل الكفيلة لإعادة الاستقرار لتلك المناطق وتشجيع العودة الطوعية”.واضافت انه “خلال اللقاء تمت مناقشة ملف اعادة النازحين من مخيم الهول السوري الى البلاد عن طريق تكثيف الجهود اللازمة وتنسيق المهام المتعلقة باغاثتهم وتوفير متطلباتهم فضلا عن عملية اكمال تدقيقهم امنيا بالتنسيق مع الجهات الامنية الساندة لعمل الوزارة لغرض وصولهم لمناطقهم المحررة واندماجهم مع المجتمع”.وشدد موسى على “اهمية دعم ملف الاقليات داخل البلاد من قبل المجتمع الدولي وكيفية العمل والتنسيق المشترك مع السفارة الامريكية ومنظمات المجتمع الدولي لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الشريحة المهمة فضلا عن شرائح المجتمع العراقي كافة كون العراق دافع عن العالم اجمع في حربه ضد اخطر تنظيم ارهابي وقدم التضحيات كبيرة من كافة ابناءه ومكوناته”.من جانبه اشار السفير الامريكي ماثيو تولر الى “الدور الذي تقوم به بلاده بتوفير الدعم اللازم الى جانب التنسيق المباشر مع منظمات الاغاثة التابع للامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتلبية احتياجات العوائل النازحة والعائدة”.

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