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المالية النيابية:الرموز “الجهادية الكبار” يرفضون تخفيض رواتبهم وامتيازاتهم
مسرور يصل بغداد لبحث “الاتفاق النفطي” المبرم بين بغداد وأربيل
موسى وتولر يبحثان إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة
نائب كردي:إيرادات منفذ إبراهيم الخليل تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
صحيفة:الصدر يدعم العبادي للعودة إلى رئاسة الوزراء
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المالية النيابية:الرموز “الجهادية الكبار” يرفضون تخفيض رواتبهم وامتيازاتهم
نائب كردي:إيرادات منفذ إبراهيم الخليل تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
حزب بارزاني:كردستان تصدر النفط “اضطراراً”!
حسيني:إيران ستحصل على (5) مليارات دولار من العراق خلال العام الحالي
صالح يوجه بإدراج فقرة في موازنة (2020) لدعم المبدعين
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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