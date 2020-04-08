ميرام :أحب اللعب مع الزوراء

ميرام :أحب اللعب مع الزوراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اختار لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم جستن ميرام، فريقه المفضل في العراق.واكد ميرام انه “يحب نادي الزوراء من الفرق المحلية المتنافسة في الدوري المحلي”.ولم يسبق لميرام، ان مثل احدى الفرق العراقية حيث بقيت مسيرته مرتبطة بالدوري الامريكي. 

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