نائب:أمريكا فشلت في مواجهة الحشد الشعبي

نائب:أمريكا فشلت في مواجهة الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، ان الجانب الأميركي فشل في استدراج الحشد الشعبي نحو المواجهة المباشرة، لافتا الى ان اميركا تسعى لاستهداف البنى التحتية ومواجهة الشعب العراقي واستهداف المنشآت المدنية كما حدث من استهداف سافر لمطار كربلاء.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الجانب الأميركي يستغل الفراغ السياسي والخلافات الحاصلة مابين القوى السياسية من اجل تمرير مشروعه في البلاد”.وأضاف ان “الجرائم الأميركية تتكرر في العراق ويجب إيقاف ذلك، خاصة ان الاتهامات تتوالى من قبل واشنطن والقيادة الوسطى واخرها ماتسبب بقصف مطار كربلاء قيد الانشاء، بحجة احتوائه على أسلحة واعتدة واستخدامه كمخزن لها”.وبين ان “اميركا عازمة على مواجهة الشعب العراقي واستهداف بناه التحتية بعد فشلها في استدراج الحشد الشعبي بمواجهة عسكرية مباشرة”.

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