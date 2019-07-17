نائب:إقالة حكومة عبد المهدي أصبحت واجب وطني وأمراً حتميا

نائب:إقالة حكومة عبد المهدي أصبحت واجب وطني وأمراً حتميا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن التعديل الوزاري للحكومة بات أمراً واجباً، مشيرا إلى أن وجود مؤشرات مؤجلة من هيأتي المساءلة والعدالة والنزاهة بحق أربعة وزراء.وقال السوداني في حديث صحفي، إنه “بعد مرور 10 أشهر من عمر الحكومة ووضوح اداء الوزارات، ناهيك عن وجود مؤشرات مؤجلة من هيأتي المساءلة والعدالة والنزاهة بحق أربعة وزراء في الحكومة الحالية ، نرى أن التعديل الوزاري للحكومة بات أمراً واجباً”.وكانت كتلة النهج الوطني أكدت في وقت سابق، أن كافة الخيارات متاحة امام الكتل السياسية من اجل إجراءات إصلاحات حكومية، مشيرة إلى وجود أربعة تحوم حولهم قضايا فساد.

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