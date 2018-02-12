نائب:إيران وتركيا هما سبب جفاف المياه في العراق

آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، اسكندر وتوت، الاثنين، انه من حق العراق اقامة دعوى في الامم المتحدة لاجبار تركيا وايران للحضور من اجل التفاوض لاعطاء حصته المائية.وقال وتوت في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، ان” ازمة المياه جعلت مئات من العوائل تترك اراضيهم والنزوح الى المدينة مما سبب بطالة وتدني المستوى المعاشي والاقتصادي”، مبينا ان “المؤتمر الدولي عام 1966، المنعقد في هنسلكي يحافظ على توزيع المياه بين الدول المجاورة، لكن العراق لم ينظم الى المؤتمر”.واضاف ان “القانون الدولي مع حق العراق، وعلى الحكومة اقامة دعوى في الامم المتحدة لاجبار تركيا وايران للحضور من اجل التفاوض لاعطاء حصة المياه الى العراق”، مبينا ان “الحكومات المتعاقبة والوزراء لم يقوموا بالإجراءات لحفظ حق العراق للحصول على المياه الكافية”.وحمل وتوت المسؤولية الكاملة لـ”وزراء الخارجية والتخطيط والموارد المائية والسياسيين العراقيين الذين يتناغمون مع الاتراك والايرانيين منذ 2003 حتى اللحظة من اجل مصالحهم الشخصية”.